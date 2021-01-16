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Хирн: Джошуа и Фьюри договорились о проведении боя в 2021 году

Хирн: Джошуа и Фьюри договорились о проведении боя в 2021 году
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Промоутер Эдди Хирн сообщил, что Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри договорились о проведении объединительного титульного боя в 2021 году.

«Сделка действительно заключена, правда, ещё не подписана. Финансовая составляющая контракта утверждена. Мы поговорили о ситуации с трансляцией, так что единственное, что осталось, — подписать контракт. Но важно понимать, что, когда вы подписываете подобный контракт, документы возвращаются и пересылаются 15 раз, прежде чем каждая буква в документе будет утверждена.

Вероятно, бой пройдёт на Ближнем Востоке. Чтобы организовать такой бой, потребуется значительная поддержка со стороны правительства. Нужен кто-то, кто устроит этот бой как заявление для своей страны. Я бы хотел, чтобы реванш прошёл в Великобритании. Где именно? На стадионе «Миллениум», — приводит слова Эдди Хирна ESPN.

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