Абдель-Азиз — бойцам: действуйте. Покажите Хабибу что-нибудь

Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, опубликовал сообщение в «Твиттере». Ранее президент UFC Дана Уайт сообщил, что Нурмагомедов может вернуться в октагон. Решение Хабиба будет зависеть от турнира UFC 257, главным событием которого станет поединок между Конором Макгрегором и Дастином Порье.



«Действуйте. Покажите ему что-нибудь», — написал Али Абдель-Азиз в своём «твиттере», упомянув в записи Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Хабиб сказал, что рассмотрит вариант с возвращением, если его «впечатлят» бойцы на турнире UFC 257.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.