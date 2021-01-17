Миочич и Нганну проведут реванш 27 марта

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич встретится с Фрэнсисом Нганну на турнире UFC 260, который состоится 27 марта. Об этом сообщает Sherdog со ссылкой на слова президента UFC Даны Уайта.

Кроме того, на турнире UFC 260 состоится бой Александера Волкановски с Брайаном Ортеги.

Напомним, бойцы уже встречались. В 2018 году американец хорватского происхождения победил Фрэнсиса единогласным решением судей.



Последний раз Миочич появлялся в октагоне в августе 2020 года, победил Даниэля Кормье решением судей и защитил титул чемпиона. Что касается Нганну, то он последний раз бился в мае 2020 года. На турнире в Джексонвилле (штат Флорида, США) он за 19 секунд нокаутировал Жаирзиньо Розенстрайка. Это была четвёртая подряд победа Нганну.