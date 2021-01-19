Опубликовано фото, как Нурмагомедов смеётся вместе с президентом UFC

В «Инстаграме» появилось фото, сделанное перед турниром UFC 220, который состоялся в январе 2018 года. На фото изображены чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и президент промоушена Дана Уайт, которые весело смеются.
«Я даже не подозревал, насколько потрясающим станет это фото спустя три года», — подписал фото его автор.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Will Harris Productions.
Напомним, недавно Нурмагомедов встретился с Уайтом, обсудив с ним возможное возвращение в октагон.
32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.
- 19 января 2021
-
14:01
-
13:32
-
12:30
-
11:30
-
11:02
-
10:36
-
10:03
-
09:00
-
00:39
- 18 января 2021
-
23:54
-
21:45
-
20:17
-
18:51
-
17:43
-
16:00
-
15:40
-
15:11
-
14:51
-
14:02
-
13:00
-
12:09
-
11:08
-
10:01
-
09:00
-
07:41
-
03:45
-
00:53
-
00:27
- 17 января 2021
-
23:21
-
22:29
-
21:37
-
20:24
-
19:50
-
18:48
-
17:49