Опубликовано фото, как Нурмагомедов смеётся вместе с президентом UFC

В «Инстаграме» появилось фото, сделанное перед турниром UFC 220, который состоялся в январе 2018 года. На фото изображены чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и президент промоушена Дана Уайт, которые весело смеются.

«Я даже не подозревал, насколько потрясающим станет это фото спустя три года», — подписал фото его автор.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Will Harris Productions.

Напомним, недавно Нурмагомедов встретился с Уайтом, обсудив с ним возможное возвращение в октагон.

32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов.