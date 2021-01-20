Царукян дал прогноз на реванш Макгрегор — Порье

Боец UFC Арман Царукян высказался о ситуации в лёгком весе и дал прогноз на бой Конор Макгрегор – Дастин Порье.

«Я думаю, что Хабиб ждёт, кто как себя покажет на предстоящем турнире. Если его никто не заинтересует, то он однозначно освободит титул, других вариантов нет. Я думаю, всё идёт к реваншу Конор – Хабиб. Если Конор сейчас выиграет нокаутом, я думаю, это впечатлит Хабиба, и они сделают реванш. Это будет очень интересно.

Не могу сказать конкретно, кто выиграет. Если Конор в хорошей форме, то он выиграет. Если Дастин будет бороться, то он сможет его переводить и тогда может выиграть. В борьбе чуть-чуть, может быть, будет лучше Порье, но бокс у Конора на уровень выше. Преимущество у Конора в этом бою, 100 процентов», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

В ближайшие выходные пройдёт турнир UFC 257. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с Порье. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.