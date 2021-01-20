Царукян дал прогноз на реванш Макгрегор — Порье

Боец UFC Арман Царукян высказался о ситуации в лёгком весе и дал прогноз на бой Конор Макгрегор – Дастин Порье.
«Я думаю, что Хабиб ждёт, кто как себя покажет на предстоящем турнире. Если его никто не заинтересует, то он однозначно освободит титул, других вариантов нет. Я думаю, всё идёт к реваншу Конор – Хабиб. Если Конор сейчас выиграет нокаутом, я думаю, это впечатлит Хабиба, и они сделают реванш. Это будет очень интересно.
Не могу сказать конкретно, кто выиграет. Если Конор в хорошей форме, то он выиграет. Если Дастин будет бороться, то он сможет его переводить и тогда может выиграть. В борьбе чуть-чуть, может быть, будет лучше Порье, но бокс у Конора на уровень выше. Преимущество у Конора в этом бою, 100 процентов», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
В ближайшие выходные пройдёт турнир UFC 257. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с Порье. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.
- 20 января 2021
-
02:25
-
02:15
-
01:00
-
00:25
- 19 января 2021
-
23:32
-
22:16
-
21:39
-
20:14
-
19:54
-
18:51
-
17:17
-
16:50
-
16:30
-
16:01
-
15:35
-
15:31
-
15:00
-
14:01
-
13:32
-
12:30
-
11:30
-
11:02
-
10:36
-
10:03
-
09:00
-
00:39
- 18 января 2021
-
23:54
-
21:45
-
20:17
-
18:51
-
17:43
-
16:00
-
15:40
-
15:11
-
14:51