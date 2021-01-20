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Царукян дал прогноз на реванш Макгрегор — Порье

Царукян дал прогноз на реванш Макгрегор — Порье
Бокс/ММА / UFC 0
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Боец UFC Арман Царукян высказался о ситуации в лёгком весе и дал прогноз на бой Конор МакгрегорДастин Порье.

«Я думаю, что Хабиб ждёт, кто как себя покажет на предстоящем турнире. Если его никто не заинтересует, то он однозначно освободит титул, других вариантов нет. Я думаю, всё идёт к реваншу Конор – Хабиб. Если Конор сейчас выиграет нокаутом, я думаю, это впечатлит Хабиба, и они сделают реванш. Это будет очень интересно.

Не могу сказать конкретно, кто выиграет. Если Конор в хорошей форме, то он выиграет. Если Дастин будет бороться, то он сможет его переводить и тогда может выиграть. В борьбе чуть-чуть, может быть, будет лучше Порье, но бокс у Конора на уровень выше. Преимущество у Конора в этом бою, 100 процентов», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.

В ближайшие выходные пройдёт турнир UFC 257. В главном поединке вечера Макгрегор сразится с Порье. Напомним, в первом поединке, состоявшемся в сентябре 2014 года, Макгрегор нокаутировал Порье в первом раунде.

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