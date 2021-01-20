Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC с победы

Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов с победы дебютировал в UFC. Соперником Умара был казахстанский боец Сергей Морозов.
Бой завершился во втором раунде — Нурмагомедов провёл успешный удушающий приём, вынудив соперника сдаться.
Напомним, UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова. Бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.
Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. Теперь на его счету 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.
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