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Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC с победы

Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC с победы
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец смешанных единоборств, двоюродный брат чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов с победы дебютировал в UFC. Соперником Умара был казахстанский боец Сергей Морозов.

Бой завершился во втором раунде — Нурмагомедов провёл успешный удушающий приём, вынудив соперника сдаться.

Напомним, UFC перенёс бой Умара Нурмагомедова. Бой должен был пройти в ночь с 23 на 24 января мск на турнире UFC 257, главным событием которого станет схватка Конора Макгрегора с Дастином Порье, однако поединок был перенесён на 20 января.

Изначально планировалось, что поединок Нурмагомедов — Морозов состоится в октябре 2020 года, однако из-за болезни россиянина бой перенесли. Теперь на его счету 13 побед в 13 поединках в MMA, у Морозова — 17 побед и четыре поражения.

UFC 2021. UFC Fight Night (on ESPN 20), Абу-Даби, ОАЭ
Умар Нурмагомедов (W) - Сергей Морозов
20 января 2021, среда. 17:30 МСК
Умар Нурмагомедов
Окончено
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Сергей Морозов
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