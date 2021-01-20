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Ахмедов победил Бриза удушающим приёмом на турнире UFC on ESPN 20

Ахмедов победил Бриза удушающим приёмом на турнире UFC on ESPN 20
Бокс/ММА / UFC 0

Российский боец UFC Омари Ахмедов одержал победу над английским спортсменом Томом Бризом на турнире UFC on ESPN 20 в Абу-Даби.

Поедино завершился во втором раунде после удачного удушающего приёма, который вынудил Бриза сдаться.

Ахмедов (9-4-1 в UFC) уступил только один раз в своих последних восьми поединках. После шести боев с рекордом 5-0-1 Омари в августе сразился с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Крисом Уайдманом и проиграл единогласным решением судей.

Всего 33-летний россиянин одержал 21 победу в смешанных единоборствах, 5 раз проиграл и 1 поединок завершил вничью. 29-летний Бриз потерпел третье поражение в пятнадцати поединках в профессиональной карьере.

Ранее на том же турнире победу одержал Умар Нурмагомедов.

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