Дана Уайт: Макгрегор — Порье — крупнейший нетитульный бой в истории лиги

Президент UFC Дана Уайт считает, что поединок бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье станет крупнейшим в истории лиги среди нетитульных схваток.

«Это будет не только крупнейший нетитульный поединок в истории — это будет один из самых продаваемых поединков по системе PPV», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Поединок Конора Макгрегора с Дастином Порье состоится ранним утром 24 января по московскому времени на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) и пройдёт в лёгком весе. Схватка Конора с Порье возглавит шоу UFC 257. Это будет первое выступление ирландца с января 2020 года.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.