Василевский: Конор по классу и психологии выше. Он задавит Порье

Боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский поделился мыслями о предстоящем поединке Конора Макгрегора с Дастином Порье, который возглавит турнир UFC 257. Россиянин убеждён, что ирландец в этой схватке одержит уверенную победу.

«Думаю, всё будет красиво и уверенно со стороны Конора. Он будет бить и опять бить Порье. Тот будет уставать, в конце концов упадёт или судья вмешается. Если Порье не сделает ничего сверхъестественного, то без шансов.

Конор по классу, по психологии выше. Он просто задавит Порье. Конор точно сожрёт его морально. Порье — мягкий, техничный, сильный боец, но он не выдержит Конора как личность. Макгрегор будет поддушивать Порье. Уже до боя, наверное, поддушил", — сказал Василевский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Бой Конор Макгрегор — Дастин Порье пройдёт ранним утром 24 января мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.