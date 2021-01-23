Уорд — о проваленном допинг-тесте Ковалёва: не удивлён, мне жаль

Бывший чемпион мира Андре Уорд, проведший два поединка с Сергеем Ковалёвым, прокомментировал информацию о проваленном россиянином допинг-тесте. Напомним, не так давно в пробах Ковалёва обнаружили синтетический тестостерон, из-за чего схватку с Бектемиром Меликузиевым пришлось отменить.

«Не могу сказать, что удивлён. Не хочу сказать ничего плохого о нём и не говорю, что он употреблял что-то во время наших встреч. Но я в игре долгое время. Ковалёв — не самый знаменитый боксёр, попадавшийся на допинге. Так что понимаю, для кого-то это вариант.

Кроме того, потом вы просто задумываетесь и всё понимаете. Он стареет, понимает, что его время уходит, и пытается спасти карьеру. Возрастные боксёры понимают, что не могут соперничать с молодыми. Так что я не удивлён. Но мне жаль.

Многие думают, что я должен обрушиться с критикой. Но я не из тех парней, кто пинает тех, кто и без того уже упал", — приводит слова Уорда BoxingScene.