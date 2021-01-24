Конор Макгрегор — Дастин Порье 2: UFC опубликовала яркое видеопревью боя

В ночь с 23 на 24 января 2021 года мск на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.



В преддверии поединка пресс-служба UFC опубликовала яркое видеопревью поединка.

Права на видео принадлежат Ultimate Fighter Championship. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» UFC.

Напомним, в ходе турнира выступят также два россиянина. Мовсар Евлоев подерётся в промежуточном весе, его соперником станет Ник Ленц. Арман Царукян — с Мэттом Фриволой. Арман должен был подраться с Насратом Хакпарастом, но соперник поменялся уже в день взвешивания.

Главный бой турнира между Макгрегором и Порье начнётся примерно в 8:00 мск.

«Чемпионат» также проведёт онлайн-трансляцию турнира UFC 257.