Мурадов техническим нокаутом победил Санчеса на турнире UFC 257

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В рамках основного карда узбекистанец Махмуд Мурадов встретился с американцем Эндрю Санчесом.

Победу в третьем раунде техническим нокаутом одержал Мурадов.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.

В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 257.