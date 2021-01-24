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Мурадов техническим нокаутом победил Санчеса на турнире UFC 257

Мурадов техническим нокаутом победил Санчеса на турнире UFC 257
Бокс/ММА / UFC 0

В эти минуты на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В рамках основного карда узбекистанец Махмуд Мурадов встретился с американцем Эндрю Санчесом.

Победу в третьем раунде техническим нокаутом одержал Мурадов.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.

В главном поединке встретятся экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье. Это будет уже вторая встреча бойцов. Впервые они встречались в 2014 году. Ирландец победил досрочно в первом раунде.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

UFC 2021. UFC 257, Абу-Даби, ОАЭ
Махмуд Мурадов (W) - Эндрю Санчес
24 января 2021, воскресенье. 06:55 МСК
Махмуд Мурадов
Окончено
TKO
Эндрю Санчес
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