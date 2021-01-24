Порье нокаутировал Макгрегора в главном бою турнира UFC 257

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) прошёл турнир по смешанным единоборствам UFC 257. В главном поединке встретились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион промоушена Дастин Порье.

Победу во втором раунде нокаутом одержал Порье.

Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году. Тогда ирландец победил досрочно в первом раунде.

В соглавном бою американец Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

Ранее на турнире российский боец Мовсар Евлоев раздельным решением победил американца Ника Ленца. Ещё один российский боец Арман Царукян единогласным решением победил Мэтта Фревола.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 257.