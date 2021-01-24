Дана Уайт: если Хабиб уйдёт, Порье и Чендлер подерутся за титул

Президент UFC Дана Уайт заявил, что американские бойцы Дастин Порье и Майкл Чендлер проведут титульный поединок, если действующий чемпион организации Хабиб Нурмагомедов окончательно завершит карьеру.



«Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.



Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.



Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира UFC 257.