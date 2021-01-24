Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Дана Уайт: если Хабиб уйдёт, Порье и Чендлер подерутся за титул

Дана Уайт: если Хабиб уйдёт, Порье и Чендлер подерутся за титул
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт заявил, что американские бойцы Дастин Порье и Майкл Чендлер проведут титульный поединок, если действующий чемпион организации Хабиб Нурмагомедов окончательно завершит карьеру.

«Если Хабиб уйдет, Порье и Чендлер подерутся за титул», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.

Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию турнира UFC 257.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021