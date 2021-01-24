Сенсация! Порье нокаутировал Конора. Макгрегор, и ты требовал Хабиба?! Видео

Ранним утром 24 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился долгожданный турнир по смешанным единоборствам UFC 257. Таковым он в первую очередь был благодаря главному событию, в котором бились экс-чемпион лиги в двух весовых категориях Конор Макгрегор и бывший временный чемпион лиги в лёгком дивизионе Дастин Порье.

Дастин Порье деклассировал Конора Макгрегора! Размазал его во втором раунде! LIVE! Чендлер нокаутировал Хукера в первом раунде. Вечер сенсаций! Все подробности исторического турнира UFC 257.

Но и до их появления в клетке зрителям, которые, к слову, были в ограниченном количестве допущены на трибуны, было на что посмотреть. В предварительном карде очередные победы в UFC завоевали россияне Мовсар Евлоев и Арман Царукян. Ну а бои основного карда стали отличным разогревом для ключевого события. Нокауты в исполнении Мурадова, а главное, дебютанта лиги, экс-чемпион Bellator Майкла Чендлера получились роскошными. После победы последнего собственно говоря пришло время и Конора с Порье.

Звёздный ирландец возвращался в клетку после годичной паузы. В январе 2020 года Конор бился в полусреднем весе и за 40 секунд разобрался с ветераном Дональдом Серроне. Теперь же он впервые с момента поражения от Хабиба Нурмагомедова проводил поединок в лёгком весе потому интрига была особенной. Подогревали её и слова президента UFC Даны Уайта, что яркое выступление одного из участников главных боёв шоу может подтолкнуть к возвращению в спорт Хабиба Нурмагомедова. А как известно, именно Макгрегор больше всех хочет возвращения своего заклятого противника в спорт и надеется получить от него реванш.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

Что касается Порье, то скромный боец-трудяга летом 2020 года добился победы над Дэном Хукером, чем доказал, что по-прежнему находится в элите лёгкого веса и вправе претендовать на ещё один титульный шанс. В общем-то, очевидно, что обоим было что доказывать, и принялись они это делать сразу же.

На первой минуте схватки Порье неожиданно перевёл соперника в партер. Но Конор смотрелся в нелюбимой для себя позиции очень достойно. Вскоре бойцы поднялись на ноги и оказались в клинче.

Макгрегор принялся подключать фирменные удары плечами. В целом, ирландец смотрелся в борьбе прилично, хотя и проигрывал её. Разорвав дистанцию, он и вовсе начал перебивать Бриллиантового. Конор клал точно в цель опаснейшие левые. В какой-то момент казалось, что ещё немного и Порье поплывёт. Но американец хорошо держал удар и повторить поединок образца 2014 года Макгрегору не удалось.

На старте второго раунда ирландец снова смотрелся лучше. Было ощущение, что его соперник потерял нить поединка. Но, это действительно было лишь ощущение. В одном из эпизодов Порье потряс Конора жёстким попаданием слева. Макгрегор попробовал отыграться в размене и пропустил ещё несколько ударов. Порье явно почувствовал, что в воздухе витает запах победы и добил ошеломлённого экс-чемпиона в двух весовых категориях. Хёрб Дин вмешался вовремя и, возможно, спас для фанатов дальнейшую карьеру Конора.

UFC 257 завершился громкой сенсацией. Порье сумел взять реванш за поражение почти семилетней давности и по-прежнему в топе дивизиона. Что касается Макгрегора, то, все слова о «лучшей форме в жизни» оказались пустым бахвальством. И вот ради такого Конора должен был возобновить карьеру Хабиб? Помилуйте. Уж если Орёл и задумает вернуться, то теперь лишь ради поединков с Чендлером или Порье, тем более, последний показал, что умеет брать реванш. Решение о дальнейших планах Нурмагомедов примет в ближайшее время, а до тех пор именно Порье можно будет считать некоронованным чемпионом и главным претендентом на бой с россиянином. Что же, поздравляем луизианца с бриллиантовой победой.