Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о будущем бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут третий бой. Напомним, Дастин Порье одержал победу над Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.



«Что будет с Конором? Не знаю. Думаю, через несколько часов он начнёт мне звонить. Посмотрим. Будет ли третий бой? Ну, так обычно бывает», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.



В соглавном поединке турнира Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.



«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию шоу UFC 257.