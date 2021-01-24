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Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут третий бой

Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут третий бой
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дана Уайт поделился мыслями о будущем бывшего чемпиона лиги в двух весовых категориях Конора Макгрегора. Уайт не исключил, что Макгрегор и Порье проведут третий бой. Напомним, Дастин Порье одержал победу над Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде.

«Что будет с Конором? Не знаю. Думаю, через несколько часов он начнёт мне звонить. Посмотрим. Будет ли третий бой? Ну, так обычно бывает», — сказал Дана Уайт на пресс-конференции после турнира UFC 257.

В соглавном поединке турнира Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

«Чемпионат» вёл онлайн-трансляцию шоу UFC 257.

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