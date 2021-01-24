Уайт — о возвращении Хабиба: я настаивать не буду. Хватит

Президент UFC Дана Уайт заявил, что не собирается упрашивать Хабиба Нурмагомедова возобновить карьеру.

«С Хабибом точно пообщаемся, захочет ли он защищать свой титул. Но я настаивать не буду. Хватит. Он сказал, что нужно быть честным с собой», — сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, на турнире UFC 257 Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году и ирландец победил досрочно в первом раунде. Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.

Ранее Уайт признал, что Хабиб Нурмагомедов уже завершил карьеру, а организация пыталась вернуть его в октагон на один бой.