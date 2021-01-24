Дана Уайт: Хабиб ненавидит Конора. Это был бы величайший бой в истории
Президент UFC Дана Уайт поделился мнением о возможном бое-реванше между Хабибом Нурмагомедовым и Конором Макгрегором.
«Конора он ненавидит. Но где-то внутри него какой-то голос наверняка подсказывает, что, если бы он подрался с ним, это был бы величайший бой в истории», — сказал Уайт на пресс-конференции.
Напомним, на турнире UFC 257 Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, и ирландец победил досрочно в первом раунде. Майкл Чендлер в первом раунде нокаутировал представителя Новой Зеландии Дэна Хукера.
Ранее Уайт заявил, что не собирается упрашивать Хабиба возобновить карьеру.
Уайт — о возвращении Хабиба: настаивать не буду. Хватит
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