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Макгрегор — о возможном поединке с Пакьяо: в боксе, по крайней мере, по ногам не бьют

Макгрегор — о возможном поединке с Пакьяо: в боксе, по крайней мере, по ногам не бьют
Бокс/ММА / UFC 0
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поделился мыслями о возможном боксёрском поединке с Мэнни Пакьяо.

«В боксе, по крайней мере, по ногам не бьют. Конечно, мне всегда хотелось сосредоточиться в первую очередь на ММА. Была договорённость и по поводу боксёрского поединка. Но пока нужно восстановиться. И ещё придумать, что делать против этих лоукиков. Больно было, очень больно», — сказал Макгрегор на пресс-конференции после турнира UFC 257.

Напомним, Дастин Порье одержал победу над бывшим чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором нокаутом во втором раунде. Это была вторая встреча бойцов. Впервые они встретились в 2014 году, и ирландец победил досрочно в первом раунде.

За пару дней до поединка Макгрегор опубликовал в своём «инстаграме» видео, как он проводил шуточный спарринг с трёхлетним сыном.

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