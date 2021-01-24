«Маклузер». Мейвезер прокомментировал поражение Макгрегора

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер отреагировал на поражение Конора Макгрегора от Дастина Порье на турнире UFC 257, назвав ирландца «Маклузером» ( looser (англ. неудачник). — Прим. «Чемпионата»).
«Конор Маклузер крадёт у меня, но его по-прежнему любят, а меня ненавидят. Это позволяет понять, что расизм существует. Просто знайте, что этот бомж никогда не будет на моём уровне. Я просто другой, мой настрой — на другой планете, никто не сравнится со мной по уровню навыков. Я прирождённый победитель. От меня исходит много трэш-тока, но я всегда отвечаю за него. Это все и ненавидят. Конор не может стать победителем даже в своём виде спорта, но говорит о встрече с Пакьяо. Никто этого не захочет, это то же самое, что доедать за мной объедки», — написал Мейвезер на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице американца в социальной сети. Напомним, в 2017 году Конор и Флойд провели бой по правилам профессионального бокса. Победу тогда одержал Мейвезер.
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