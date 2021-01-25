Командный Кубок мира по боксу в России перенесён на 2022 год

Совет директоров Международной ассоциации бокса (AIBA) из-за пандемии коронавируса принял решение перенести проведение командного Кубка мира с 2021 на 2022 год. Соревнования, как и было запланировано, пройдут в городах России, но финальные поединки состоятся в Москве.



«Мы внимательно следим за ситуацией с пандемией и находимся в контакте с врачами. Хотя у нас есть осторожный оптимизм в отношении ситуации в целом, я согласен с решением совета директоров перенести командный Кубок мира на 2022 год. Здоровье боксёрской семьи — наш приоритет», — цитирует президента АИБА Умара Кремлёва официальный сайт Федерации бокса России.



Руководство AIBA также обсудило календарь на 2021-2023 годы. Ключевыми событиями на 2021 год являются первенства среди юношей и девушек в Польше, а также чемпионат мира по боксу среди мужчин в Сербии и чемпионат мира среди женщин, место проведения которого будет определено позднее.