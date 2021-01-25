Евлоев: мне нужен оппонент из первой десятки рейтинга

Российский боец UFC Мовсар Евлоев после победы над американцем Ником Ленцем заявил, что хотел бы получить соперника из первой десятки рейтинга.
«Теперь меня интересуют бои только с топ-15 рейтинга. Лучше из топ-10. Я заслуживаю это, и если мне дадут пару месяцев на подготовку, готов «убить» любого. Мне нужен оппонент из первой десятки рейтинга. Я готов к тому, чтобы избить любого в своём весе, мне нужен соперник с именем для следующего боя. Ник — ветеран и хороший боец, я уважаю его, но я в разы лучше любого бойца, меня интересует только чемпионский пояс. И вы увидите, как я его завоюю.
Мой менеджер спросил у меня, готов ли я к бою с Ландвером, я ответил согласием, но уже через час Ландвер сказал, что не будет драться. Он боится меня. И сейчас мне нужен оппонент только из топ-15», — приводит слова Евлоева MMAJunkie.
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