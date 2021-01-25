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Евлоев: мне нужен оппонент из первой десятки рейтинга

Евлоев: мне нужен оппонент из первой десятки рейтинга
Бокс/ММА / UFC 0
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Российский боец UFC Мовсар Евлоев после победы над американцем Ником Ленцем заявил, что хотел бы получить соперника из первой десятки рейтинга.

«Теперь меня интересуют бои только с топ-15 рейтинга. Лучше из топ-10. Я заслуживаю это, и если мне дадут пару месяцев на подготовку, готов «убить» любого. Мне нужен оппонент из первой десятки рейтинга. Я готов к тому, чтобы избить любого в своём весе, мне нужен соперник с именем для следующего боя. Ник — ветеран и хороший боец, я уважаю его, но я в разы лучше любого бойца, меня интересует только чемпионский пояс. И вы увидите, как я его завоюю.

Мой менеджер спросил у меня, готов ли я к бою с Ландвером, я ответил согласием, но уже через час Ландвер сказал, что не будет драться. Он боится меня. И сейчас мне нужен оппонент только из топ-15», — приводит слова Евлоева MMAJunkie.

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