Ломаченко: вернувшись из матрицы, я не слышу, что они говорят!

Бывший чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории украинец Василий Ломаченко опубликовал новый пост в «Инстаграме». На фото спортсмен сидит в одиночестве на ринге.

«Вернувшись из матрицы, я не слышу, что они говорят!» — подписал он фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.

Напомним, в октябре 2020 года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей. 32-летний украинец выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Василий провёл 16 поединков, одержав в них 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и потерпев два поражения. Также он двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.

Ранее Ломаченко выразил надежду, что 2021 год сложится для него лучше, чем 2020-й.