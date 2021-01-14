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Ломаченко: я возвращаюсь

Ломаченко: я возвращаюсь
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории украинец Василий Ломаченко опубликовал пост в «Инстаграме», выразив таким образом надежду, что 2021 год сложится для него лучше, чем 2020-й. Напомним, в октябре минувшего года Ломаченко неожиданно проиграл Теофимо Лопесу единогласным решением судей.

«Я возвращаюсь. Нет места для сомнений! 2021-й, жду с нетерпением...» — написал Ломаченко, прикрепив текст к своему фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Василия Ломаченко.

32-летний Ломаченко выступает в профессиональном боксе с 2013 года. Украинский боксёр провёл 16 поединков, одержав в них 14 побед (в том числе 10 нокаутом) и потерпев два поражения. Также он двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, чемпион Европы.

Лопес грубо высказался в адрес Ломаченко и отказал ему в реванше
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