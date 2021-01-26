Даррен Тилл проведёт следующий поединок с Марвином Веттори

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полусреднем весе Даррен Тилл узнал имя следующего соперника. Им станет итальянский средневес Марвин Веттори, сообщает MMAJunkie. Ожидается, что схватка возглавит турнир UFC 10 апреля.

У Тилла этот поединок станет первым за 9 месяцев. Последний раз он появлялся в клетке в июле 2020 года. Тогда в конкурентной борьбе он уступил экс-чемпиону лиги в среднем весе Роберту Уиттакеру. Потом Даррен должен был выступить в декабре, но бою с Джеком Херманссоном помешала травма. На данный момент Тилл занимает четвертое место в рейтинге среднего дивизиона.

Что касается Веттори, итальянец заменил Тилла на декабрьском турнире UFC и победил Херманссона. После этого он оказался на пятом месте в рейтинге лиги. На данный момент победная серия Марвина состоит из четырёх встреч.