Волков — о бое с Оверимом: мечи выкованы. Будем рубить и протыкать

Боец UFC Александр Волков продолжает подготовку к схватке с Алистаром Оверимом. Россиянин очередным постом в «Инстаграме» дал понять, что практически готов к бою.

«Максимальная концентрация на предстоящем бое! Мечи и копья выкованы, осталась тонкая заточка оружия.

Будем рубить и протыкать», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице Волкова в социальной сети.

Схватка Волкова с Оверимом состоится 6 февраля. Бой станет главным событием шоу UFC Fight Night 184. Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, победив Уолта Харриса. Что касается Оверима, ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.