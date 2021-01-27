Волков — о бое с Оверимом: мечи выкованы. Будем рубить и протыкать

Боец UFC Александр Волков продолжает подготовку к схватке с Алистаром Оверимом. Россиянин очередным постом в «Инстаграме» дал понять, что практически готов к бою.
«Максимальная концентрация на предстоящем бое! Мечи и копья выкованы, осталась тонкая заточка оружия.
Будем рубить и протыкать», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
Соответствующий пост доступен на странице Волкова в социальной сети.
Схватка Волкова с Оверимом состоится 6 февраля. Бой станет главным событием шоу UFC Fight Night 184. Волков на данный момент занимает шестое место в рейтинге лиги. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, победив Уолта Харриса. Что касается Оверима, ветеран ММА занимает пятое место в рейтинге. В минувшей схватке он справился с Аугусто Сакаи.
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