Пакьяо потерял интерес к бою с Макгрегором после его поражения от Порье

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, утратил интерес к поединку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, после того как тот проиграл нокаутом Дастину Порье в минувшие выходные. Об этом рассказал президент промоутерской компании Мэнни Пакьяо MP Promotions Шон Гиббонс.

Ранее сообщалось, что Макгрегор и Пакьяо должны провести боксёрский поединок в 2021 году.

«К сожалению, это выглядело так, будто Конор смотрел мимо Дастина и получил нокаут. Возможно, он держал в уме бой с Сенатором (Пакьяо. — Прим. «Чемпионата»).

Думаю, что сейчас уже нет спроса на этот бой. У Конора есть кое-какие дела, которые ему нужно решить в UFC. Жаль, ведь было бы весело», — приводит слова промоутера The Sun.