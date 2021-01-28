Пакьяо потерял интерес к бою с Макгрегором после его поражения от Порье

Знаменитый филиппинский боксёр Мэнни Пакьяо, становившийся чемпионом мира в восьми весовых категориях, утратил интерес к поединку с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, после того как тот проиграл нокаутом Дастину Порье в минувшие выходные. Об этом рассказал президент промоутерской компании Мэнни Пакьяо MP Promotions Шон Гиббонс.
Ранее сообщалось, что Макгрегор и Пакьяо должны провести боксёрский поединок в 2021 году.
«К сожалению, это выглядело так, будто Конор смотрел мимо Дастина и получил нокаут. Возможно, он держал в уме бой с Сенатором (Пакьяо. — Прим. «Чемпионата»).
Думаю, что сейчас уже нет спроса на этот бой. У Конора есть кое-какие дела, которые ему нужно решить в UFC. Жаль, ведь было бы весело», — приводит слова промоутера The Sun.
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