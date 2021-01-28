Ян — о решении перейти в UFC: понимал, что мне нужен какой-то новый толчок
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе боец клуба «Архангел Михаил» Пётр Ян рассказал, как принял решение перейти в UFC. По словам Яна, ему хотелось смены обстановки.
«Мне всегда нужна какая-то смена обстановки, работы, положения, чтобы меня это замотивировало дальше. Понимал, что мне нужен какой-то новый толчок. Понятно, UFC — это высшая лига мира, и я хотел туда попасть, попробовать себя там.
Это очень удивительно, когда жизнь так меняет градус. Когда я их вызывал, они молчали. А потом смотришь — они сами начинают о тебе говорить. Хотя парню из Сибири, из таких глубинок, попасть в организацию и выиграть пояс — это много дел», — сказал Пётр Ян в интервью на YouTube-канале Дмитрия Смолякова.
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