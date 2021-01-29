Хабиб — ван Дейку: знаю, что такое травмы. Будь терпеливым

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов встретился с лидером обороны «Ливерпуля» Вирджилом ван Дейком, который продолжает залечивать тяжёлую травму. Хабиб пожелал футболисту скорейшего выздоровления и посоветовал набраться терпения.

«Было приятно с тобой познакомиться, Вирджил ван Дейк. Желаю тебе всего наилучшего и скорейшего выздоровления. Знаю, что такое травмы. Будь терпеливым», — написал Хабиб.

Соответствующий пост доступен на странице россиянина в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, перед последним поединком в карьере, который Нурмагомедов провёл 24 октября 2020 года с Джастином Гэтжи, Хабиб перенёс перелом пальца. Об этом стало известно уже после завершения турнира UFC 254. Кроме того в ходе профессиональной карьеры россиянин сталкивался со сложными травмами несколько раз.