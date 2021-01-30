Поветкин завершил первый этап подготовки к бою с Уайтом

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC Александр Поветкин завершил первый этап подготовки к реваншу с Диллианом Уайтом, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме». Россиянин возвращается из Геленджика в Чехов, где будет проводить спарринг-сессии.

«Временный чемпион WBС в супертяжёлом весе Александр Поветкин завтра вместе со своей командой вернется из Геленджика, где российский боксер провел первый тренировочный сбор перед назначенным на 6 марта матчем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом. После небольшого отдыха подготовка к бою продолжится в Чехове и будет включать в себя спарринги», — сказано в сообщении промоутерской компании.

Напомним, первая встреч Поветкина с Уайтом состоялась в августе 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом.

Соответствующий пост доступен на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в «Инстаграме».