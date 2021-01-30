Поветкин завершил первый этап подготовки к бою с Уайтом

Обладатель титула временного чемпиона мира по версии WBC Александр Поветкин завершил первый этап подготовки к реваншу с Диллианом Уайтом, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме». Россиянин возвращается из Геленджика в Чехов, где будет проводить спарринг-сессии.
«Временный чемпион WBС в супертяжёлом весе Александр Поветкин завтра вместе со своей командой вернется из Геленджика, где российский боксер провел первый тренировочный сбор перед назначенным на 6 марта матчем-реваншем с британцем Диллианом Уайтом. После небольшого отдыха подготовка к бою продолжится в Чехове и будет включать в себя спарринги», — сказано в сообщении промоутерской компании.
Напомним, первая встреч Поветкина с Уайтом состоялась в августе 2020 года. Тогда россиянин победил нокаутом.
Соответствующий пост доступен на странице промоутерской компании «Мир Бокса» в «Инстаграме».
- 30 января 2021
-
14:57
-
13:44
-
13:31
-
11:59
-
10:11
-
09:19
-
00:40
- 29 января 2021
-
23:46
-
22:56
-
21:25
-
20:38
-
19:37
-
18:24
-
17:23
-
16:00
-
15:05
-
13:46
-
13:01
-
11:00
-
10:01
-
09:00
-
08:47
-
00:31
- 28 января 2021
-
23:38
-
22:28
-
21:32
-
20:45
-
19:57
-
19:47
-
18:57
-
17:47
-
16:00
-
15:01
-
14:17
-
14:00