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Шлеменко прокомментировал признание Исмаилова лучшим бойцом ACA 2020 года

Шлеменко прокомментировал признание Исмаилова лучшим бойцом ACA 2020 года
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Бывший чемпион Bellator ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко поделился мыслями о признании Магомеда Исмаилова лучшим бойцом промоушена ACA в 2020 году. По его словам, Исмаилов полностью заслужил эту награду.

«Магомед Исмаилов заслуженно признан бойцом года. Он хорошо провёл 2020 год, выиграл у Емельяненко. Исмаилов — достойный кандидат, почему бы не назвать его лучшим? Всё по делу», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Напомним, в 2020 году Исмаилов провёл два поединка. В июле он дебютировал в супертяжёлом весе и сенсационно одержал досрочную победу над Александром Емельяненко. В декабре он выступил в полутяжёлом весе и победил по очкам Ивана Штыркова.

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