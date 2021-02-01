Бывший футболист «Анжи» вспомнил, как имя Нурмагомедова скандировал весь стадион

Защитник «Коламбус Крю» Джонатан Менса, который в 2016 году выступал в «Анжи», рассказал, как на одном из матчей весь стадион скандировал имя чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова.

«В Дагестане мне запомнились люди: они любят гостей, очень тёплые и приветливые. Я чувствовал себя своим среди них, хотя и не родился там. Мне нравится их бойцовский дух. Здесь вырастили многих чемпионов, выступавших на Олимпийских играх, в UFC. Теперь понимаю, откуда это всё идёт.

Потом уже осознал, что отсюда родом и один из лучших бойцов UFC в мире — Хабиб Нурмагомедов. Он даже посетил несколько матчей «Анжи». Например, приходил на игру, когда клуб праздновал 25-летие, — кажется, незадолго до этого он вернулся с боя. Его имя скандировал весь стадион, а он перед игрой зашёл в раздевалку и со всеми поздоровался. Было здорово встретиться с ним лично», — цитирует Менсу пресс-служба РПЛ.