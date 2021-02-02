Туменов отреагировал на удалённый твит менеджера Хабиба о бое с Сен-Пьером

Российский боец смешанных единоборств Альберт Туменов рассказал об ожиданиях от возможного поединка чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова и бывшего чемпиона промоушена в двух дивизионах канадца Жоржа Сен-Пьера. Ранее менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз написал твит о бое Хабиба с Сен-Пьером, а потом удалил его.

«Бой Хабиба с Сен-Пьером возможен, если договорятся, Хабиб передумает и начнёт драться. Почему нет? Но в этом году, думаю, этого не произойдёт. Может, в следующем, когда Хабиб чуть отдохнёт, соскучится по боям. Хотя в этом спорте всё возможно», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, Сен-Пьер официально объявил о завершении карьеры в феврале 2019 года, Нурмагомедов — в октябре 2020 года.