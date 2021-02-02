Гаджиев предупредил, что реванш Исмаилов — Минеев может закончиться потасовкой
Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев предположил, что матч-реванш бойцов смешанных единоборств Магомеда Исмаилова и Владимира Минеева может закончиться массовой потасовкой.
«Да, такое может быть. Я бы этого не хотел, потому что есть люди, которые не для этого приходят на наши турниры. Хотя есть и те, которые приходят для этого», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
Напомним, в декабре 2020 года Исмаилов и Минеев устроили драку на турнире по смешанных единоборствам в Москве. За этого каждого из них оштрафовали на 10 тыс. рублей.
Первый бой Исмаилова и Минеева, состоявшийся в октябре 2018 года, завершился вничью.
Ранее тренер Исмаилова назвал главную опасность для Магомеда в поединке с Минеевым.
Тренер Исмаилова назвал главную опасность для Магомеда в бою с Минеевым
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