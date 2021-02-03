Магни – Чимаеву: даю слово, что при встрече сразу же ударю тебя и научу уважению

Боец UFC Нил Магни ответил Хамзату Чимаеву на пост в «Твиттере» от 21 января после того, как американец в главном бою турнира UFC on ESPN 20 единогласным судейским решением уступил Майклу Кьезе.



Тогда Чимаев поздравил с победой Кьезу, а Магни он адресовал эмодзи со смехом и выдрой. Спустя более чем 2 недели последовал ответ от Нила.



«Где была эта энергия несколько месяцев назад, когда у тебя была возможность подраться со мной? Я не подбираю себе оппонентов, как это делаешь ты, я дрался с лучшими парнями в UFC на протяжении восьми лет. Хотя тебе об этом ничего не известно. Постарайся сохранить эту же энергетику, когда мы встретимся с тобой лично! Даю тебе слово, что при встрече сразу же ударю тебя и научу уважению», — сообщил Магни в нескольких постах.



Напомним, Чимаев дебютировал в UFC в 2020 году и успел провести три поединка, победив во всех из них. В марте Хамзат должен провести поединок с третьим номером рейтинга в полусреднем весе — Леоном Эдвардсом. В случае победы он, вероятно, будет одним из претендентов на титул.

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