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Гаджиев рассказал о конфликте с Исмаиловым

Гаджиев рассказал о конфликте с Исмаиловым
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о конфликте, который у него был с бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.

Напомним, ранее в «инстаграме» бойца MMA Владимира Минеева появилось видео драки с Исмаиловым на турнире по MMA в декабре 2020, в котором микрофон в его руках путём видеомонтажа заменили на искусственный мужской половой орган. Впоследствии видео было удалено.

«Знаю, что Магомеда задело. Это связано с некоторым видео, о котором нельзя говорить вслух. Ему не очень понравилась моя реакция на это видео. Хотя мы оба считаем, что мы должны были в таком случае созваниваться и в ходе личной встречи решать все наши вопросы.

Это мы в итоге и сделали, главное, что это произошло. Если такие встречи заканчивались бы дракой, то это не прошло бы бесследно. Но мы в добром здравии и приподнятом настроении, значит, ничего не произошло», — приводит слова Гаджиева ТАСС.

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