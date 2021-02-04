Гаджиев рассказал о конфликте с Исмаиловым

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о конфликте, который у него был с бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым.
Напомним, ранее в «инстаграме» бойца MMA Владимира Минеева появилось видео драки с Исмаиловым на турнире по MMA в декабре 2020, в котором микрофон в его руках путём видеомонтажа заменили на искусственный мужской половой орган. Впоследствии видео было удалено.
«Знаю, что Магомеда задело. Это связано с некоторым видео, о котором нельзя говорить вслух. Ему не очень понравилась моя реакция на это видео. Хотя мы оба считаем, что мы должны были в таком случае созваниваться и в ходе личной встречи решать все наши вопросы.
Это мы в итоге и сделали, главное, что это произошло. Если такие встречи заканчивались бы дракой, то это не прошло бы бесследно. Но мы в добром здравии и приподнятом настроении, значит, ничего не произошло», — приводит слова Гаджиева ТАСС.
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