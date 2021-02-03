Гаджиев назвал гонорар Минеева за реванш с Исмаиловым

Президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, сколько заработает боец MMA Владимир Минеев за матч-реванш с Магомедом Исмаиловым. По словам Гаджиева, Минеев заработает столько же, сколько Исмаилов. Ранее промоутер сообщил, что Исмаилову предложили 10 млн рублей.

«Это большие деньги, большой бой. Минеев за него получит такие же деньги, как и Мага.

Для меня сейчас главный бой за всю историю российских ММА — это Фёдор (Емельяненко. — Прим. «Чемпионата») против Мальдонадо. Я помню, что там творилось, объём просмотров говорит сам за себя. После того как вся страна это посмотрела, у нас ещё на канале в Youtube больше 20 миллионов человек это посмотрело и смотрят до сих пор. На втором месте идёт Минеев — Исмаилов. Здесь тоже 10 миллионов просмотров, противостояние, спорный для многих результат и так далее», — рассказал Гаджиев в интервью YouTube-каналу Sport24.

Напомним, в октябре 2018 года бой Исмаилов — Минеев закончился вничью.