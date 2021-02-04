Тренер Волкова: Оверим – один из самых серьёзных соперников в карьере Саши

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, поделился ожиданиями от предстоящего поединка российского бойца с Алистаром Оверимом на UFC Fight Night 184, который пройдёт в ночь на 7 февраля мск в Лас-Вегасе.
«Каждый соперник серьёзен. Конечно, Оверим – один из самых серьёзных в карьере Саши, но его нужно проходить. Все оппоненты на пути к чемпионству весьма серьёзны. Мы с Алексеем Олейником не общались насчёт Оверима, но бой видели. Жаль, что Олейник проиграл. Все поединки Оверима мы, естественно, изучили.
В своё время, когда Волков не выступал, Оверим был его любимым бойцом. Не думаю, что это будет давить на Сашу. Сейчас они дерутся в одной организации. Думаю, будет серьёзный и хороший поединок. Но никакого давления авторитетом у Оверима не выйдет.
При подготовке к бою акцент ставили на борьбу, на технику, на выносливость. Всему уделяли крайне много времени и внимания. Мы хорошо подготовились к этому бою.
Думаю, Волков покажет слабые стороны Оверима во время боя. Всё решится в поединке. Сейчас не буду рассказывать о нашей тактике: вдруг Оверим прочитает наше интервью и поймёт, что мы слишком хорошо его изучили», — приводит слова Тараса Кияшко Metaratings.
«Чемпионат» проведёт прямую трансляцию боя Волков — Оверим.
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