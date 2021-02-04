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Волков рассказал о последнем общении с Абдулманапом Нурмагомедовым

Волков рассказал о последнем общении с Абдулманапом Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Александр Волков вспомнил о своей последней встрече с легендарным тренером Абдулманапом Нурмагомедовым, который скончался 3 июля 2020 года.

«Последний раз мы с ним общались на турнире в Москве, когда я подрался с Грегом Харди. Мы с ним общались в отеле. Он был немного огорчён, потому что какие-то ребята из его команды проиграли. Но разговор у нас получился очень тёплым, он поздравил меня с победой. Мы с ним в принципе общались очень хорошо», — рассказал Волков на медиадне в преддверии турнира UFC Вегас 18.

Напомним, в ночь с 6 на 7 февраля Александр Волков выступит в главном поединке турнира UFC Вегас 18. Его соперником станет Алистар Оверим. Для россиянина это будет первая встреча с октября 2020 года. Тогда он нокаутировал Уолта Харриса.

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