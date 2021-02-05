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Пейдж Ванзант схватила соперницу за горло на дуэли взглядов. Фото

Пейдж Ванзант схватила соперницу за горло на дуэли взглядов. Фото
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Бывшая боец UFC Пейдж Ванзант, которая готовится к дебюту в лиге кулачных боёв Bare Knuckle FC, спровоцировала скандальный инцидент на дуэли взглядов с Бритейн Харт. Ванзант и Харт успешно прошли процедуру взвешивания, после чего провели стердаун. Бритейн приблизилась к Пейдж, а та схватила её за горло, после чего оттолкнула, сообщает MMAJunkie.

Посмотреть фото инцидента можно в официальном «инстаграме» Bare Knuckle FC.

Харт это не понравилось, она стала оскорблять Ванзант и попыталась её ударить, но ей не позволили. После этого она напомнила сопернице, что удушение является незаконным приёмом в лиге кулачных боёв.

Напомним, Ванзант проведёт дебютный поединок в Bare Knuckle FC сегодня, 5 февраля.

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