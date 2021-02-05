А. Емельяненко дал прогноз на бой Волков — Оверим

Российский боец MMA Александр Емельяненко поделился ожиданиями от поединка тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима, которые сразятся на турнире UFC Вегас 18 в ночь с 6 на 7 февраля мск.

«По-моему, поединок получится крутым. Для Оверима это шанс удержаться в топе, а для нашего парня — в скором времени получить шанс на бой за титул. Оверим уже изрядно пробитый, и ему достаточно одного жёсткого удара, чтобы отправиться «спать». Волков как никто другой это знает и может прописать ему хорошую серию.

Но Саня начал действовать в последнее время аккуратнее, так как сам боится нарваться на неприятный ответ. Но опыта уже Саша набрался достаточно, чтобы быть лучше в таких встречах. У него техника неплохая, да и «финишировать» в любой момент может.

Уважаю Оверима, но при всём уважении не вижу у него шансов в этом бою, уж очень слабая у него челюсть. Волков дождётся своего момента и отправит Алистара в нокаут», — цитирует Емельяненко «Всепроспрорт.ру».

32-летний Волков выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. В последнем поединке, состоявшемся в октябре 2020 года, российский спортсмен победил Уолта Харриса техническим нокаутом. Всего на его счету 40 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 32 победы и потерпел восемь поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 18 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию боя Волков — Оверим.