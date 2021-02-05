Пётр Ян: ситуация в России давно ненормальная

Чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян поделился мыслями о ситуации, сложившейся в России. По его словам, назвать её нормальной нельзя.

«Ситуация в России? Думаю, ситуация подходит к тому моменту, что становится ненормальной. Она уже давно ненормальная. Думаю, Москвой Россия не ограничивается. Если в Москве есть жизнь, есть развитие, куда вся молодёжь стремится попасть, чтобы работать и зарабатывать, то ещё есть регионы, которые населены, и им нужно тоже уделять внимание. Все регионы, их нужно не забывать.



Жизнь точно лучше не становится. Она на какой-то уровень вышла… Либо богатый, либо бедный. Умная страна не нужна, так как умный человек знает, что сказать, им тяжело управлять. Но мы должны быть умными. Иногда нужно действовать. Мы имеем полное право высказываться и требовать каких-то условий.



Конечно, я переживаю. Мне хочется привлекать молодёжь к спортивной деятельности. Молодёжь должна быть занята, чтобы не быть на улице. Я также живу в России и жил раньше в отдалённых уголках страны. Знаю, что происходит. Я дерусь за Россию, конечно, мне не хочется находиться в стороне, потому что у меня огромная семья, которая также живёт, преодолевая сложности, установленные государством», — рассказал Ян в интервью, размещённом на YouTube-канале Дмитрия Смолякова.