Умар Нурмагомедов показал трогательное видео с Абдулманапом Нурмагомедовым

Боец UFC Умар Нурмагомедов посвятил пост своему дяде и бывшему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.

Умар выложил видео, где собраны фрагменты интервью с известным специалистом, а также записи с тренировок и турниров. В одном из эпизодов Адбулманап Нурмагомедов говорит о таланте Умара.

«Не хватает тебя, даци. Пусть Аллах простит тебя по милости своей и введёт в райские сады», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на странице Умара Нурмагомедова в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC в январе 2021 года. Тогда он досрочно победил Сергея Морозова.