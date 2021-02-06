Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Умар Нурмагомедов показал трогательное видео с Абдулманапом Нурмагомедовым

Умар Нурмагомедов показал трогательное видео с Абдулманапом Нурмагомедовым
Бокс/ММА / UFC 0

Боец UFC Умар Нурмагомедов посвятил пост своему дяде и бывшему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, который скончался 3 июля 2020 года от последствий коронавируса.

Умар выложил видео, где собраны фрагменты интервью с известным специалистом, а также записи с тренировок и турниров. В одном из эпизодов Адбулманап Нурмагомедов говорит о таланте Умара.

«Не хватает тебя, даци. Пусть Аллах простит тебя по милости своей и введёт в райские сады», — написал Нурмагомедов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующее видео доступно на странице Умара Нурмагомедова в «Инстаграме». Права на видео принадлежат UFC.

Напомним, Умар Нурмагомедов дебютировал в UFC в январе 2021 года. Тогда он досрочно победил Сергея Морозова.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021