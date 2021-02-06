Волков: бой с Оверимом будет претендентским? Я не думаю об этом

Российский тяжеловес Александр Волков поделился своим мнением о возможном статусе претендентского боя для поединка с Алистаром Оверимом.
«Бой с Оверимом будет претендентским? Я не думаю об этом. Да, эти разговоры идут вокруг меня, многие говорят об этом. Но сейчас важно победить. Сложно сказать, что будет дальше. Есть несколько хороших бойцов, которые могут думать о титуле. Может быть, ещё один или два боя до пояса. Я сконцентрирован на следующем сопернике», — сказал Александр Волков в интервью на канале «Руки Выше» в YouTube».
Напомним, Александр Волков готовится провести первый поединок в 2021 году. В ночь с 6 на 7 февраля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 18. Волков выступит в главном событии шоу. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона лиги Алистар Оверим. На церемонии взвешивания Волков перевесил оппонента почти на 4 кг.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу UFC Вегас 18.
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