Александр Волков обратился к Алистару Овериму после победы нокаутом на UFC Вегас 18

Российский боец Александр Волков, выступающий в тяжёлом весе UFC, обратился к своему оппоненту 40-летнему представителю Нидерландов Алистару Овериму, которого победил нокаутом в главном бою турнира UFC Вегас 18.

«С большим уважением к легенде. Алистар — один из бойцов, на боях которого я рос. Но бой есть бой, побеждает сильнейший, спасибо ему за эту встречу.

Спасибо моей команде и семье за эту победу! Мы двигаемся дальше!» — гласит пост Волкова в «Инстаграме».

Напомним, что бой в тяжёлом весе между 32-летним Александром Волковым и 40-летним представителем Нидерландов Алистаром Оверимом был завершён победой на третьей минуте второго раунда нокаутом от российского бойца.



Всего счету россиянина 41 поединок в смешанных единоборствах, в которых он одержал 33 победы и потерпел 8 поражений. У 40-летнего Оверима 47 побед и 19 поражений, ещё один бой признали несостоявшимся.