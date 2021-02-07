Вартанян: Волков вполне может стать чемпионом

Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился впечатлениями от победы Александра Волкова в поединке с Алистаром Оверимом на турнире UFC Вегас 18.



«Так и говорил, что второй-третий раунд он закончит досрочно. С начала боя было понятно, что фаворит — Саня. Он начал доминировать, а Оверим ничего не мог сделать. В итоге Волков поставил жирную точку левым боковым.



Предел Саши — это чемпионство. Он вполне может стать чемпионом. Мог ли быть нокаут в первом раунде? Волков спокоен, он всегда размеренно всё делает, никуда не торопится, учитывая, что там пять раундов.



Кто его следующий соперник, будет понятно по следующим боям. Следующий бой претендентский, а потом — чемпионский», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.