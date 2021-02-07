«Ужасный волк». Тактаров прокомментировал победу Волкова над Оверимом

Прославленный ветеран смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олек Тактаров поделился впечатлениями от победы Александра Волкова в бою с Алистаром Оверимом.
«Решающие моменты боя или почему Оверим вдруг стал другим. Ужасный волк и его истинное лицо», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».
К этому он приложил видеоролик с нарезкой эпизодов из поединка Волкова с Оверимом. Тактаров выделил решающие, на его взгляд, моменты схватки. Среди них он отметил жёсткий лоу-кик на старте первого раунда, а также атаку на отходе, после которой Оверим оказался на канвасе. По словам Тактарова, после этого Алистар уже потерял веру в себя и «ждал», чтобы его нокаутировали.
Напомним, ранним утром 7 февраля по московскому времени Алистар Оверим и Александр Волков встретились в главном событии турнира UFC Fight Night 184. Россиянин одержал досрочную победу во втором раунде.
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