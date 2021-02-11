«Миллион долларов не назовёшь приятным бонусом». Немков — о Гран-при Bellator

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков прокомментировал анонс Гран-при промоушена. Напомним, победитель Гран-при Bellator в полутяжёлом весе получит $ 1 млн.
«Все шесть бойцов, которые в разное время выступали в UFC, теперь находятся в Bellator. С UFC их ничего не связывает. Я отношусь к этому положительно. Гран-при будет отличным, все бойцы очень сильные, и это будет интересно фанатам смешанных единоборств со всего мира.
Для меня главное — выиграть. Миллион долларов, конечно, очень круто. Приятным бонусом это не назовёшь (смеётся), но это очень сильный стимул и мотивация. Заработать столько денег…
Все мои мысли сейчас связаны только с Гран-при. Выиграть его, а дальше уже думать о будущем. Меня всё устраивает: очень сильные соперники, расписан план на год. Что будет дальше — посмотрим.
Что касается моего лагеря, пока не обдумывали этот вопрос. В ближайшие дни должно определиться. Скорее всего, подготовка, как обычно, будет проходить в Старом Осколе», — сказал Немков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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