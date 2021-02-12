Джон Джонс встретится с победителем боя Миочич — Нганну летом 2021 года

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда болельщикам стоит ожидать дебюта бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса в тяжёлом дивизионе. По словам функционера, это случится летом 2021 года.

«Мы знаем, чего хочет Джонс. Он хочет встретиться с победителем поединка Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. Сначала должна пройти эта встреча. Летом же Джонс встретится с кем-то из них», — приводит слова функционера BJ Penn.

Ожидается, что встреча Стипе Миочича и Фрэнсиса Нганну состоится 27 марта и возглавит шоу UFC 260. Что касается Джона Джонса, американец в последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года, тогда он с трудом одолел Доминика Рейеса. Через некоторое время он оставил пояс в полутяжёлом весе вакантным.