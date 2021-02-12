Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Джон Джонс встретится с победителем боя Миочич — Нганну летом 2021 года

Джон Джонс встретится с победителем боя Миочич — Нганну летом 2021 года
Бокс/ММА / UFC 0

Глава UFC Дана Уайт рассказал, когда болельщикам стоит ожидать дебюта бывшего чемпиона лиги в полутяжёлом весе Джона Джонса в тяжёлом дивизионе. По словам функционера, это случится летом 2021 года.

«Мы знаем, чего хочет Джонс. Он хочет встретиться с победителем поединка Стипе Миочич — Фрэнсис Нганну. Сначала должна пройти эта встреча. Летом же Джонс встретится с кем-то из них», — приводит слова функционера BJ Penn.

Ожидается, что встреча Стипе Миочича и Фрэнсиса Нганну состоится 27 марта и возглавит шоу UFC 260. Что касается Джона Джонса, американец в последний раз появлялся в октагоне в феврале 2020 года, тогда он с трудом одолел Доминика Рейеса. Через некоторое время он оставил пояс в полутяжёлом весе вакантным.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021