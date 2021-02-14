Усман хочет провести бой с Сен-Пьером

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман признался, что хочет провести бой с экс-чемпионом организации Жоржем Сен-Пьером.



«Не хочу выходить и говорить: „Желаю провести большой бой“. Конечно, я хочу провести бой с Жоржем, но не ради денег или чего-то еще. Я боец. Хочу боя с Сен-Пьером, потому что Жорж по-прежнему остаётся на вершине. Он ещё может выступить. Видел, как он тренируется. Если есть возможнотсь устроить крупный бой, если Жорж хочет вернуться, то конечно. Он может обойти очередь. Мне нравится Жорж. Он вдохновлял меня, когда я только начинал следить за ММА. Но сейчас я другой человек и это совершенно другое дело.



Обожаю Жоржа. Думаю, он очень сложный соперник. Считаю его одним из величайших бойцов. Наш поединок? Жорж мастерски владел джебом, но вы видели и мой джеб», — приводит слова Усмана Bloody Elbow.